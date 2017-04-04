كشف متحدث شركات التأمين عادل العيسى، أن قرار إلزام شركات تأمين المركبات بتقديم خصم للعملاء الذين تخلو سجلاتهم من المطالبات المرورية، ما هو إلا مرحلة أولى من تنفيذ القرار، وهناك مرحلة ثانية ستدخل المخالفات المروية في عوامل التسعير، لكن لم يوضِّح حتى الآن متى ستطبَّق. وأشار إلى أن المستحقين لخصم التأمين بحسب خلو سجلاتهم من المطالبات، هم الأغلبية بين عملاء شركات التأمين، وفقا لـ”عين اليوم”.
وأكد العيسى أن شركات التأمين تقدم خصماً سنوياً يصل بحد أقصى إلى 10% للعميل الذي يواصل التأمين مع ذات الشركة، ويعرف هذا الخصم بخصم الولاء وهو اختياري للشركات. أما الخصم الإلزامي من مؤسسة النقد على شركات التأمين الذي طبِّق مؤخراً، فإن المعيار الأساسي فيه عدد السنوات التي مرت على المستفيد دون مطالبات مرورية وله ثلاث مستويات:
- خصم 10 إلى 15% من قيمة الـتأمين لسنة واحدة دون مطالبات مرورية.
- خصم من 15 إلى 25% من قيمة التأمين لسنتين دون مطالبات مرورية.
- خصم من 20 إلى 30% من قيمة التأمين لثلاث سنوات أو أكثر دون مطالبات مرورية.