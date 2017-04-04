تكثّف الجهات الأمنية المختصة بالطائف، عمليات البحث عن جناة، قاموا بالاعتداء على أحد أفراد شعبة التحريات والبحث الجنائي، بشرطة المحافظة بالضرب، أثناء توقفه عند إحدى محطات الوقود، وهو في طريقه إلى المنزل بعد انتهاء عمله.
وكشفت التحقيقات الأولية، الإثنين (3 إبريل 2017)، أنه بعد خروج رجل الأمن من مركبته، اعترضته مجموعة من الملثمين، يحملون معهم عصيًّا، ثم انهالوا عليه ضربًا، ليسقط على الأرض مضرجًا بدمائه، ثم لاذوا بالفرار، ليتم نقله للمستشفى وإجراء العلاج المطلوب في الحال.
وأفادت المعلومات، أن إحدى كاميرات المراقبة التابعة لمطعم قريب من الموقع، رصدت الحادث، حيث ظهر رجل الأمن مصابًا في رأسه وظهره ويديه، في ما بدا أن الجناة كانوا يترصدونه لتحين لحظة الانقضاض عليه بحسب صحيفة عاجل.
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