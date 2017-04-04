كشفت مصادر حقيقة تدشين أجهزة رادار جديدة لرصد السرعة. وأكّدت المصادر، أنَّ الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل لم يتم توثيقها داخل المملكة، ولا صحة لما يروّج من معلومات مغلوطة عن إدارج ذلك الجهاز في المملكة”، مناشدة الجميع بالبعد عن تداول الشائعات والأخبار المفبركة.
في السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، في وقت سابق، أنَّ نظام “ساهر” لا يرصد مخالفات مكالمات الجوال، أو عدم ربط حزام الأمان.
وأضاف “ما تم رصده من مخالفات خلال الفترة الماضية لمكالمات الجوال داخل المركبة، وكذلك عدم ربط حزام الأمان، هي مخالفات تم تسجيلها عبر نظام (باشر)”.
وبيّن الربيعان، أنَّ نظام “باشر” يمكّن رجل المرور من تسجيل المخالفة مباشرة، عبر مشاهدتها على جهازه المحمول، دون استيقاف المخالف، ثم إرسال البيانات المطلوبة إلى نظام مركز المعلومات الوطني، إذ يرد مالك السيارة أو مستخدمها الفعلي رسالة خلال دقائق معدودة، عن تسجيل مخالفة عليه تتضمن الوقت والتاريخ ورقم لوحة السيارة بحسب صحيفة المواطن.
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