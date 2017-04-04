عرض موقع “فونتانكا” الإخباري الروسي، مساء أمس الاثنين، صورة أحد المتورطين في الانفجار الذي وقع في محطة مترو “سان بطرسبرج” نهار أمس، والذي تبحث الشرطة عنهُ.
وأَظْهَرَتِ الصورة رجلاً في منتصف العمر يرتدي قبعة سوداء، وقد دخل محطة بتروغراد سكايا قبل 20 دقيقة من وقوع الانفجار على متن القطار، بِحَسَبِ “رويترز”.
ورصدت كاميرات المراقبة، المشتبه به في التفجير الدامي، فيما أَعْلَنَتِ السلطات أنها تحقق في “عمل إرهابي”، ونقلت عن مصدر، أن كاميرات المراقبة في المحطة التقطت صوراً للمشتبه به.
- حصولك على مخالفات مرورية يدخل ضمن عوامل تسعير تأمين المركبات الجديد
- بالصورة: مصادر تكشف حقيقة كاميرات ساهر الجديدة
- بالصور: مواطنون يشيدون بوزير الصحة بعد نشره لهذه الإحصائية على تويتر
- الوزراء يوافق على تعديل تاريخ بدء الدراسة للعام القادم.. ومنح علاوة لضباط الطائرات المقاتلة
- تقرير أمريكي: السعودية ستسعى بنشاط أكبر للحصول على أسلحة نووية رداً على الوضع في إيران
- عضو شورى: شركة المياه تمارس الجباية.. ورخصة البناء الصادرة من البلديات غير احترافية
- مستشار بمجلس الوزراء: قرار رفع الدعم لا رجعة فيه.. ومزايا للأجانب لاستثمار أموالهم بالمملكة
- مقسماً بالله.. عبدالعزيز بن فهد يهدد صاحب هشتاج كوني حرة بتدميره
- بعيداً عن السياسة.. فيديو: مواطن يصادف اللواء أحمد عسيري “يلعب حديد” في أحد النوادي
- بعد 5 أيام بلا رواتب بسبب عطل في النظام.. بنك سامبا يستعين بدوريات أمنية لمواجهة الصدامات مع العملاء