أشاد مواطنون بموقف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بعد توجيهه للوزارة بنشر المؤشر الأسبوعي لمركز الصحة 937 الذي يوضح نسبة إغلاق البلاغات والرضا عن الإغلاق في كل منطقة.

وشارك الربيعة الإحصائية في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر معلقًا عليها : “منذ تطوير مركز البلاغات ارتفعت نسبة إغلاق البلاغات من ٨٪ إلى ٩١٪ ونسبة الرضى من ٣٠٪ إلى ٧٥٪ وانخفض معدل الانتظار من ٤٠ إلى ٣ ثواني”..بحسب مزمز

ولاقت تغريدة الربيعة رودود فعل إيجابية من المغردين الذين أشادو باتجاه الوزارة نحو الشفافية وإعلام المواطن ببيانات صادقة توضح مدى رضا المواطن عن الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة مؤكدين عن الجهد المبذول من الوزير في عمله لتحسين الخدمات الصحية للمواطن.