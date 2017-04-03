اعتزل أسطورة المصارعة “أندرتيكر” بعد انتهاء مباراته أمام النجم الشاب “رومان رينز” في بطولة ريسلمانيا الأحد 2 أبريل/نيسان 2017.
وعمّت حالة من الصدمة والحزن الشديدين بين أوساط مشجعي “أندرتيكر”، فيما بكى آخرون، إثر تأكد نبأ اعتزاله المصارعة.
وخلع الأسطورة العالمي قفازاته ومعطفه وقبعته التي اعتاد على ارتدائها قبل البدء بأي مباراة ووضعها وسط الحلبة، في إشارة على اختتام مسيرته في المصارعة.
ويبلغ أندرتيكر من العمر 51 عاماً وكان في حلبات المصارعة لأكثر من 35 عاماً، لكنه عانى من الإصابات خلال السنوات الأخيرة وكان واضحاً علامات كبر السن عليه في الأشهر القليلة الماضية.
وتوالت على مواقع التواصل الاجتماعي التغريدات من نجوم مصارعة ومشجعين أثنوا فيها على مسيرة “أندرتيكر” العظيمة خلال العقود الماضية.
وشهدت مسيرة “أندرتيكر” المهنية الكثير من الإنجازات كان أبرزها سلسلة الانتصارات التاريخية في ريسلمانيا والتي تم كسرها على يد الدبابة البشرية بروك لزنر في بطولة ريسلمانيا 2014.