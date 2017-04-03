قال الداعية المصري الدكتور سعد الدين الهلالي، إنه يجوز الجمع بين الصلوات الخمس دون الشعور بأي ذنب أو خطأ، مضيفا: “ممكن تصليهم فى البيت عادي من غير ما تحس بذنب وعايز الطلاب متقلقش لو ملحقتش تصلي صلاتين عادي، الرسول – صلى الله عليه وسلم – جمع بين الصلوات”.
وأوضح الهلالي، خلال اللقاء المفتوح بطلاب جامعة القاهرة، تحت عنوان “تفكيك الفكر الإرهابي المتطرف_ مسئولية شعب”، أمس الأحد، أن الفكر المتطرف يعرض فقط الرأي المتحجر والمتشدد ولا يعرض الرأي الآخر المقابل له، مؤكدًا أن الفكر الإرهابي يشعر بالضيق والظلام عندما يستمع إلى الأفكار المبسطة والطبيعية.