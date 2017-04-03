اتهم والد وشقيق طالبة، تعرضت وزميلتها لحروق بليغة نتيجة خطأ بمعمل كيمياني في مدرستهن، وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بالمماطلة في علاجها، مؤكدا أنهم لم يتلقوا أي اهتمام من الوزارة.
وأوضح شقيق الفتاة في مداخلة مع في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا، أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى كلم والده هاتفيا عقب الحادث، ووعد بتكفل الوزارة بعلاج شقيقته في الأردن، لكن من يومها لم يجد أي تجاوب.
وأضاف أن الحادث نتجت عنه إصابات خطيرة لشقيقته وزميلتها، وبرغم ذلك تم تكريم مديرة المدرسة من قبل المحافظ في نفس الأسبوع، مشيرًا إلى أن الإدارة التعليمية سلمتهم 5 آلاف ريال “مساعدة” في علاج الطالبتين، حتى يأتي تعويض الوزارة، إلا أنه لم يحدث شيء إلى الآن..بحسب مزمز