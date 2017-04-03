زعمت مصادر إعلامية أن بشار الأسد ، أرسل رقم هاتفه الخاص، للرئيس الأميركي ترامب ، يمكّنه من الوصول سريعاً إليه، في حال أراد الاتصال به، إلا أن ترمب لم يتّصل به، حتى الآن.
وجاء في تقرير نشر في وسائل إعلام تابعة لميليشيات ” حزب الله ” اللبناني، أن الأسد زوّد عضواً في الكونغرس الأميركي، لدى لقائه به، برقم هاتف خاص به، يمكن من خلاله “الوصول سريعاً” إليه فيما لو أراد ترمب مكالمته هاتفياً. وعُرف أن عضو الكونغرس هي تولسي غابارد التي قابلت الأسد أواخر العام المنصرم، وفقاً لموقع”العربية نت”.
وذكر التقرير أن تولسي غابارد “فوجئت” بترحيب الأسد فيما لو اتّصل به الرئيس الأميركي، من دون أن “يتشاور” مع حلفائه “الروس والإيرانيين” كما جاء في التقرير السالف. خصوصاً أن الأميركيين كانوا يظنّون أن الأسد “لن يجرؤ” على التواصل معهم “من دون إذن موسكو”، حسب ما ورد في المصدر السالف الذي ذكر تلك المعلومات في إطار مزاعم تحدثت عن نيّة ترامب الاتصال بالأسد، هاتفياً، في ذلك الوقت الذي التقت فيه عضو الكونغرس الأميركي بالأسد.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قد أكدت، الأحد، أن روسيا تحمي نظام الأسد، على الرغم من كونه مجرم حربٍ، على حد قولها.
وعلى الرغم من أن الأسد أرسل لترمب رقماً هاتفياً خاصا، ومنذ أشهر، إلا أن الرئيس الأميركي لم يجرِ ذلك الاتصال الذي كان يترقّبه الأسد، فقام الأخير بإطلاق تصريحات تطالب الإدارة الأميركية بالتنسيق معه، في إطار قتال “داعش”. حسب ما كرّر في تصريحات إعلامية أخيرة.
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