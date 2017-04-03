طالب الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود أصغر أبناء الملك فهد، قناة (أم بي سي) بسحب دعوة ‘‘كوني حرة‘‘ التي تطلقها، والتي واجهت هجوما كبيرا شنه مغردون على موقع التواصل الاجتماعي بتويتر.
وقال الفهد في تغريدات على حسابه اليوم محذرا لـ (أم بي سي)، ‘‘بسم الله إني أبرأ إلى الله من “إم بي سي” وخاصة دعوتها للمرأة ‘‘كوني حرة‘‘ مؤكدا أن هذا ضلال مبين..بحسب مزمز
وأضاف، الله سبحانه أعلم بها وبنا، وأنني أنذر القائم على ذلك كان من كان، أن لم يسحب فورا هذه الدعوة، والاعتذار، فإني أقسم بالله سأدمره، فهذا فساد في الدين لا نرضى به.
#عبدالعزيز_بن_فهد , بسم الله إني أبرأ إلى الله من إم بي سي وخاصة دعوة المرأه ب كوني حره ,هذا ضلال مبين , فالله سبحانه أعلم بها وبنا,يتبع
— عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) April 3, 2017
#عبدالعزيز_بن_فهد,تابع ,وأنني أنذر القائم بذلك كان من كان , أن لم يسحب فورا هذه الدعوه ويعتذرون بندم وكل شيء فيها خارج.إني أقسم بالله أدمره
— عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) April 3, 2017
#عبدالعزيز_بن_فهد,تابع , كل شيء ولاهذا الإفتراء, وهذا الفساد في الدين لانرضى به. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. سنرى انشاءالله ما يكون ,
— عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) April 3, 2017