أكدت مصادر أن مجموعة سامبا المالية، استعانت في بعض فروعها بمدن ومحافظات المملكة بالدوريات الأمنية لمواجهة أي أحداث طارئه بين موظفي البنك وعملائه، وذلك بعد تأخر صرف رواتب العملاء، والذي كان مقررا صرفها الأحد (2 أبريل 2017) الساعة الثانية وتأجلت للخامسة ولم تصرف، رغم إعلان المجموعة أمس إصلاح أعطال نظامها الإلكتروني، بحسب عاجل.
وعبَّر غالبية عملاء سامبا عن تذمرهم، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتأخر صرف رواتبهم، منذ يوم الأربعاء الماضي، فيما أكدت المصادر أن العمل جارٍ على قدم وساق حتى خارج أوقات الدوام الرسمي من قبل موظفي البنك لتجاوز هذه الأزمة، والتي استمرت لليوم الخامس على التوالي.
وكانت مؤسسة النقد السعودي، قد برأت مجموعة سامبا من وجود أي اختراقات تعرضت له أنظمتها التقنية، بعد تعطلها بشكل مفاجئ، وأكدت أنها تراقب عن كثب الخلل والذي ترتب عليه تعثر تقديمها عدد من الخدمات المصرفية على الوجه المعتاد.
وأعلنت مجموعة سامبا المالية، أمس، أنها تمكنت من إصلاح عطل النظام الإلكتروني المرتبط بالفروع وبكفاءته المعهودة. وأشارت في بيان، إلى أن الفريق الفني التابع لها، من الكفاءات الوطنية وبجهودهم الذاتية، تمكنوا من إصلاح الخلل التقني.
وأوضحت سامبا أنه قد تم عمل العديد من الاختبارات للنظام الأمر الذي استدعى مزيدًا من الوقت لاستئناف عمله.
وأضافت: “لم يسبق تاريخيا أن تم اختراق تلك المنظومة الإلكترونية المحصنة، كما توضح المجموعة سلامة قاعدة البيانات ومعلومات جميع العملاء وأرصدتهم”.
وبينت المجموعة أنها “ستتواصل مع عملائها بشكل مستمر لاطلاعهم على آخر المستجدات عن طريق الرسائل الإلكترونية”.
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