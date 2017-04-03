وجه إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني انتقادات لاذعة لقيمة الجوائز التي يتم تخصيصها لكل من المخترعين والمنشدين في المملكة العربية السعودية.
وقال “الكلباني” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” .بحسب “وطن”:” جائزة أفضل مخترع ١٠٠ألف ، وجائزة أفضل منشد ٥ مليون، من هالمهبول اللي بيفكر يخترع؟!”.
يشار إلى أن جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين كانت قد حدد مبلغ 100 الف ريال للفائز بالمركز الاول داعية كل من لديه القدرة على التقدم للجائزة، في حين تم رصد مبلغ 5 ملايين ريال للفائز الاول في احد المسابقات الشعرية والشيلات.
جائزة أفضل مخترع ١٠٠ألف ، وجائزة أفضل منشد ٥ مليون، من هالمهبول اللي بيفكر يخترع؟!