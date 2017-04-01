أصيب 26 شخصاً من رواد مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل بسبب تعرضهم للدغ من عقارب سامة خرجت من جحورها عقب هطول الأمطار يوم أمس الجمعة بمنطقة الرياض.
وقد استقبلت عيادات وزارة الصحة الموزعة بموقع المهرجان المصابين، حيث قدم لهم الكادر الطبي كافة الإسعافات الطبية اللازمة، وفقاً لصحيفة “سبق”.
ومن جهة أخرى، أصيب 4 من ملاك الإبل بإصابات متفاوتة نتيجة انقلاب غرفة متحركة “كرفان”، كانوا على متنها أثناء هطول الأمطار، وتعرض أحدهم لبتر في أحد أصابع اليد، وتم إسعافهم بواسطة الكادر الطبي المتواجد بموقع المهرجان.
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