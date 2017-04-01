كشف اختصاصي التغذية بصندوق التنمية الزراعية عبدالعزيز الحميدي، أن الأرز الأبيض الذي يتناوله 90% من سكان المملكة، هو الأسوأ صحيا.
وأوضح الجميدي أن الحبوب المكررة، التي يتكون منها الأرز الأبيض، تتسبب في إزالة النخالة ذات القيمة الغذائية أثناء عملية الطحن، وهو ما يسلب من الأرز الفيتامينات، والحديد، والألياف، ويحول النشويات إلى سكريات بطيئة الامتصاص، وفقا لما نقلته صحيفة الوطن.
وأضاف أن تناول الأرز الأبيض بكميات كبيرة، يسبب الحموضة والغازات التي تؤدي إلى انتفاخ البطن، فيما يحتوي الأرز الأسمر على حبات غير مكررة؛ حيث تُزال القشرة الخارجية من على البذرة، فيحتفظ بالنخالة، ويكون مصدرا أفضل لمضادات الأكسدة، والفيتامينات، والألياف.
وتابع الحميدي أن كوبا واحدا من الأرز الأسمر المطبوخ يحتوي على 3.5 جرامات من الألياف، فيما تحتوي الكمية ذاتها من الأرز الأبيض على أقل من جرام واحد.
وأوضح اختصاصي التغذية أن الأبحاث العلمية أثبتت أن جزءا من حبوب الأرز الأسمر (يسمى سوبالورون) يحمي من ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض الكولسترول، وتصلب الشرايين، وأن استبدال الأرز الأسمر مكانَ الأرز الأبيض، قد يقلل نسبة خطر الإصابة بمرض السكري.
وأشار إلى أن الأرز الأبيض يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، فيسبب البدانة؛ لذا ينصح بعدم الإكثار من تناوله.
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