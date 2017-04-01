كشف فيلم وثائقي بثه عدد من محطات التلفزة الأمريكية ليل أمس الجمعة عن علاقة مباشرة بين طهران وتنظيم داعش الارهابي.
وبثت لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية “سابراك” الفيلم والذي يكشف خطر دولة إيران على الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.
ويثبت الفيلم الذي حمل اسم “الخطر المتنكر” بالوثائق، ضلوع إيران في كل العمليات الإرهابية العالمية، كما يحوي تأكيدات لمسؤولين أمريكان بارتباط تنظيم داعش الإرهابي، بالدولة الفارسية.
وتضمن الفيلم لقاءات مع العديد من المسؤولين والباحثين الأمريكان؛ منهم مايكيل فلين مستشار الأمن القومي الأمريكي في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بالإضافة إلى مايكل ليدين المستشار السابق لمجلس الأمن القومي الأمريكي، كما سيعرض الفيلم الجرائم الإيرانية ضد المصالح الأمريكية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى عرض وثائق تثبت ارتباط إيران بمعظم الجماعات الإرهابية حول العالم، بحسب صحيفة الوئام.