أعلنت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف أمس الجمعة ، نفيها لمزاعم الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري بظهور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عبر برنامجها الديني الذي قالت إنها ستعرضه خلال شهر رمضان المقبل وأثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري.
وقال الدكتور محمد الرملي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في تصريحات إعلامية ، ما أعلنته سما المصري عن ظهور شيخ الأزهر كضيف في برنامجها الديني، قائلاً: لا يمكن للدكتور أحمد الطيب الظهور مع هذه الفنانة لأن مكانته لا تُجيز له الظهور بهذا الشكل.
ووصف الرملي إعلان الفنانة الاستعراضية المصرية عن تقديم برنامج ديني في رمضان بـ”قلة أدب” لافتًا إلى أن البرامج الدينية لها قداستها ولن يُسمح لأي شخص بتقديمها دون أن يكون مؤهلاً لذلك، منوهًا إلى أن ثمّة شروطًا لمقدمي البرامج الدينية أهمها أن يكون ملمًا بتعاليم الدين الصحيحة فضلاً عن أمور أخرى أبعد من أن تحققها هذه الفنانة، في تلميح إلى مواقفها السابقة وأعمالها التي وصفها بالإغرائية.
وعن موقف الأزهر من البرنامج، أشار إلى أن المؤسسة الأزهرية ترفض مثل هذه المهاترات، وسيكون لها موقف إذا تحوّلت مزاعم الفنانة إلى حقيقة، بالنظر إلى أن سما المصري هي المصدر الوحيد للإعلان عن البرنامج حتى الآن ولم تعلن جهات أخرى سواء فضائية أو إنتاجية عنه وهو ما يجعل القضية برمتها في خانة “ المزاعم ”.
وكانت سما المصري قد أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر” عن ضيوفها في حلقاتها، وعلى رأسهم مفتي الجمهورية السابق الدكتور على جمعة وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وغردت الفنانة المصرية قائلة: أقوم حاليًا بتسجيل الحلقة الثانية من برنامجي الديني الجديد وضيفي اليوم فضيلة الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية انتظروا شيخ الأزهر في الحلقة القادمة.
وعقب إعلان سما المصري عن نيّتها تقديم برنامج ديني خلال شهر رمضان المقبل في ظل إثارتها للجدل بين الحين والآخر بشأن ما تنشره عبر موقع إنستغرام، فقد حظي الموضوع باهتمام بالغ في المجتمع المصري ليس من باب تقدير تلك الخطوة والاحتفاء بها، ولكن استنكارًا واستياء من القائمين على ذلك العمل.
وتباينت ردود الأفعال في المجتمع المصري حول خطوة سما المصري ما بين السخرية والاستنكار، مؤكدين أن تقديم راقصة وممثلة إغراء لبرنامج ديني أمر غير مقبول، بحسب صحيفة صدى الإلكترونية.
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