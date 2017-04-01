عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لقيام حارس إحدى المنشآت التعليمية للبنات بالرياض، بالتلويح بعصاه بوجه الطالبات. كما تم توثيق رفع ثعبان بوجه الطالبات الخارجات من المنشأة. سلطت الصحف العالمية الضوء على الواقعة وسخرت منها..بحسب مزمز
ووصفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، مقطع الفيديو بالصادم، مشيرة أن الحارس حمل ثعبان وأمسك بعصا من أجل تخويف الطالبات وإجبارهن للعودة إلى داخل مبنى المدرسة.
ونقلت “الديلي ميل” عن إحدى السعوديات، وهي حقوقية تعيش في الولايات المتحدة، قولها: “إن الحارس وجد طريقة مبتكرة لترويع الشابات”، ساخرة من طريقته: “واجب الحرس في المدرسة الثانوية الوحيد هو التأكد من أن الفتيات في القفص”.