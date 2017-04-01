كشف طارق كيال، المشرف العام على المنتخب، عن إمكانية حاجة اللاعبين للإفطار 3 أيام في شهر رمضان المقبل؛ لخوضهم مباراة ضد نظيرهم الأسترالي على استاد أدليد جنوب أستراليا يوم الخميس الـ13 من الشهر الكريم، ضمن التصفيات النهائية لمونديال كأس العالم في روسيا 2018.
ونقل كيال لبرنامج “في المرمى” كلامًا مبدئيًّا عن خبير التغذية في المنتخب عن حاجة اللاعبين للإفطار يوم المباراة، وكذلك قبلها بيوم أو يومين.
مستدركًا: لكن كلام خبير التغذية البريطاني عام، ونحتاج إلى شيء موثق؛ لتتم مناقشته مع الجهاز الفني.
وأضاف كيال: ناقشنا فريق التغذية بالمنتخب عن التحضير والاستعداد لمباراة المنتخب في شهر رمضان، وسيقدم لنا تقريرًا الأسبوع المقبل حول النظام الغذائي للاعبين خلال فترة رمضان في أستراليا.
وشدد كيال على صعوبة المرحلة المقبلة للأخضر خلال مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.
وقال: لم نحسم التأهل بعد. تنتظرنا محطات مهمة وصعبة؛ ونحتاج إلى تركيز وإعداد وبرنامج قوي خاص من قِبل الجهاز الفني، بحسب سبق.