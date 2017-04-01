أفتى الشيخ عبدالله المنيع بجواز عمل المرأة مأذون أنكحة، قائلًا: “لا مانع من أن تصبح المرأة مأذون أنكحة إذا رأت وزارة العدل ذلك”، وفقًا لـ “عكاظ”.
وكانت قد اشترطت لائحة مأذوني عقود الأنكحة الحصول على رخصة المأذونية، وهي أن يكون المتقدم من حملة الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي.
وأوضحت اللائحة أنه في حال عدم توافر هذه الشروط في المتقدم فإنها تقبل التخصصات الأخرى، كما تقبل الشهادة الثانوية حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية.
ولفتت اللائحة إلى ضرورة أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
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