كشفت شركة البحرين للسينما عن تلقيها عروضاً من بعض أصحاب مجمعات تجارية بالمملكة لافتتاح قاعات للسينما بها.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عصام فخرو عن رغبتهم واستعدادهم للولوج للسوق السعودية في حال تم السماح بافتتاح قاعات السينما بها، مبيناً وفقاً لصحيفة “الحياة” أنهم بدأوا مشاورات مع بعض الجهات بالمملكة حول هذا الأمر.
من جهتها، قالت مصادر إن هناك عدداً من المجمعات التجارية بالرياض وجدة والدمام تدرس حالياً إجراء توسعات جديدة بها لاستخدامها كقاعات للسينما، وذلك ضمن استعداداتها الأولية حال السماح بفتح صالات للسينما بالمملكة.
- السعودية تفرض رسوم جديدة على المقيمين وأسرهم
- عسيري يجيب على سؤال متى تنتهي العمليات العسكرية في اليمن؟
- البحرين للسينما: تلقينا عروضاً من مجمعات بالمملكة لافتتاح قاعات سينما بها
- إنجاز 90% من أعمال الرواق التاريخي المطل على صحن المطاف بالحرم المكي
- قياس: إعلان نتائج اختبار القدرات العامة ٢٠ رجب
- الشورى: الرسوم الإضافية على المقيمين ستسهم في مغادرة الوافدين غير الفاعلين والأسر المرافقة
- بعد محاولة الاعتداء على عسيري.. صور جديدة تكشف محاولات الاعتداء على الأمير محمد بن نواف!
- فيديو جديد للواء عسيري وهو يخرج من الندوة بابتسامة ساخرة من المعتدين بحماية من الشرطة البريطانية
- شاهد: أمن لندن يحقق مع سام وحبيبه أحمد وداعي بعد محاولتهم الإعتداء على اللواء عسيري
- أول تعليق من اللواء عسيري بعد محاولة اعتداء إيرانيين عليه في بريطانيا.. ومصادر تكشف تفاصيل الواقعة !