كشفت صور ملتقطة للمصرية “إيمان عبد العاطي”، التي كانت تزن نصف طن، عن آخر التطورات في حالتها وعلاجها في الهند، حيث بدا واضحًا أن إيمان تستجيب بسرعة للعلاج وتخسر وزنها بشكل مستمر.
ووفقًا للطبيب الهندي المعالج لها، فإن إيمان تستجيب للعلاج وستعود إلى مصر أبريل القادم، على أن تعود مرة أخرى للهند بعد عام، لافتًا إلى أنه أجرى لها جراحة ناجحة لتكميم المعدة وتم إزالة 75 % من حجمها لتقليل حجم استهلاك الطعام، مضيفًا: “تحتاج إيمان لعام من أجل الوقوف على قدمها من جديد”.
وأوضح أنه تم منعها تمامًا من تناول الخبز واللحوم، فيما سمح لها بتناول المكملات الغذائية ومنتجات الألبان، فيما رفضت شقيقتها والتي ترافقها في الهند الإدلاء بأي تصريح قبل أن تحصل على مقابل مادي بدعوى أن شقيقتها “أصبحت مشهورة”، وفقًا لـ “العربية”.
وعرض أحد الأطباء في مصر، إكمال علاج إيمان، بعد أن تأتي من الهند، مؤكدًا أن علاجها موجود في مصر، وأنه لم يسمع عنها إلا بعدما سافرت، لافتًا إلى أنه يُمكنه علاجها.