اتهم رجل تونسي في العقد الرابع من عمره، زوجته، بخيانته، ورفع قضية “زنا” ضدها بعد ان اكتشف ممارستها الخيانة مع شخص آخر، في غرفة نومه.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، فقد قرر الزوج وضع كاميرا مراقبة في غرفة نومه لتسجيل ما يحدث في غيابه، علماً انه يعمل خارج تونس، بعد شكوك بادرته بأن زوجته تخونه في غيابه.
وبعد تفقد الزوج تسجيلات كاميرا المراقبة التي زرعها في غرفة نومه، تأكد من شكوكه بإقامة زوجته علاقة جنسية مع أحدهم.
وقدم شكوى ضد زوجته مرفقة بالفيديو، تم استصدار بطاقة تفتيش ضد زوجته، لكنها تمكنت من الهرب خارج البلاد.
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