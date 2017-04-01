ذكرت مصادر أن شاباً ثلاثينياً بمدينة أبها أقدم على قتل والدته فجر اليوم (السبت) وذلك بإطلاق النار عليها، مؤكدة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه سريعاً؛ تمهيداً لتقديمه إلى جهات التحقيق والمحاكمة.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “عسير”، أن الشاب قام بإطلاق النار على والدته في مسكنها بحي المنهل ومن ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث، مبينةً أن الدوريات الأمنية تعقبته وأطاحت به في عقبة ضلع خلال محاولته الهروب.
- السعودية تفرض رسوم جديدة على المقيمين وأسرهم
- عسيري يجيب على سؤال متى تنتهي العمليات العسكرية في اليمن؟
- البحرين للسينما: تلقينا عروضاً من مجمعات بالمملكة لافتتاح قاعات سينما بها
- إنجاز 90% من أعمال الرواق التاريخي المطل على صحن المطاف بالحرم المكي
- قياس: إعلان نتائج اختبار القدرات العامة ٢٠ رجب
- الشورى: الرسوم الإضافية على المقيمين ستسهم في مغادرة الوافدين غير الفاعلين والأسر المرافقة
- بعد محاولة الاعتداء على عسيري.. صور جديدة تكشف محاولات الاعتداء على الأمير محمد بن نواف!
- فيديو جديد للواء عسيري وهو يخرج من الندوة بابتسامة ساخرة من المعتدين بحماية من الشرطة البريطانية
- شاهد: أمن لندن يحقق مع سام وحبيبه أحمد وداعي بعد محاولتهم الإعتداء على اللواء عسيري
- أول تعليق من اللواء عسيري بعد محاولة اعتداء إيرانيين عليه في بريطانيا.. ومصادر تكشف تفاصيل الواقعة !