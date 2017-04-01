أوضح مدير إدارة العلاقات والاتصال والإعلام والمتحدث الرسمي لقياس “إبراهيم الرشيد”؛ أن المركز انتهى من إجراء اختبار القدرات العامة للفترة الثانية “الورقيّة” للعام ١٤٣٧/ ١٤٣٨هـ وفق الخطط المعمول بها عند كل اختبار ينظمه المركز، وسيكون إعلان نتائج الاختبار بمشيئة الله في ١٧ أبريل ٢٠١٧م، والذي يوافق ٢٠ رجب الجاري، وذلك عبر موقع المركز الإلكتروني: WWW.QIYAS.ORG.
وأشار “الرشيد” إلى أن التسجيل للاختبارات عبر الحاسب الآلي مستمرة ومتاحة للمتقدمين والمتقدمات بشكل يومي وعلى مدار العام؛ حيث يهدف مشروع الاختبارات المحوسبة لتوفير مرونة في أوقات الاختبار، ورفع الجودة من خلال استخدام أنظمة إلكترونية متطورة، وسهولة التعامل مع أنواع الاختبارات والنماذج المختلفة للأسئلة، وخاصة التي تعتمد على الصوت والصورة والاستماع والتحدث، وتوفير بنية موحدة لجميع المستفيدين مع مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، والوصول بهذه الخدمة والتقنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف أنه ضمن الخطة الإستراتيجية لافتتاح المقرات افتتح المركز مقراً جديداً في محافظة محايل عسير، والذي يعد المقر رقم “55” على مستوى المملكة، بالإضافة إلى وجود “20” مقراً دولياً.