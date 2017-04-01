حكمت محكمة فرنسية بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بحق رجل ضبط في وضع مخل مع دجاجة.
وبحسب موقع “bfmtv” الذي أورد الخبر وترجمته “عربي21“، فقد وقع الحادث أواخر شهر أغسطس الماضي قرب مدينة روان الساحلية بفرنسا، حيث فوجئ الأب البالغ من العمر 59 بدخول ابنته وزوجته عليه داخل مرآب ملحق بمنزل العائلة، أثناء ممارسته الجنس مع دجاجة.
ولم يحضر الرجل المحاكمة، وصدر الحكم غيابيا واتهم بالاعتداء على الحيوانات وممارسة أعمال بهيمية معها، وأمرت المحكمة أيضا بمصادرة سبع دجاجات وماعز من منزله، تم إيداعها بإحدى جمعيات رعاية الحيوان.