أظهر فيديو جديد لمحاولة الاعتداء على المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي، اللواء أحمد عسيري، مدى الثبات الانفعالي الذي تحلى به “عسيري” في مواجهة المعتدين عليه والمدفوعين من “إيران”..بحسب مزمز
وخرج “عسيري” من ندوة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بابتسامة عريضة ساخرة من الذين حاولوا إيقافه لحظة الدخول، وحاول أحد المعتدين توقيف سيارته ومنعها من المرور غير أن الشرطة البريطانية دفعته بعيداً.
وفي بيانٍ لها، أمس الخميس، وعقب الواقعة مباشرة، وجهت السفارة السعودية شكرها إلى الشرطة البريطانية التي وقفت في وجه المعتدين ومنعتهم من الوصول إلى هدفهم وهو الاعتداء على اللواء عسيري.