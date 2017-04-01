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أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تحقيق الشرطة البريطانية مع سام وحبيبه أحمد وداعي عد محاولتهم الأعتداء على اللواء عسيري..بحسب مزمز
وكان ايرانيون قد حاولوا الاعتداء على عسيري قبيل حضوره اجتماعًا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في لندن.
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