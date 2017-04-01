أكد اللواء الركن أحمد عسيري، مستشار سمو وزير الدفاع، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، أنه بخير، قائلا “أنا بخير والحمد لله أمر بسيط”.
وأكدت مصادر مقربة من اللواء الركن أحمد عسيري، مستشار سمو وزير الدفاع، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أنه بخير وأن “عسيري” لم يقم بالاعتداء على أحد كما تم الترويج له.
وأكدت المصادر أن الأمن البريطاني اتخذ الإجراءات تجاه المتجمهرين، ممن حاولوا الاعتداء على اللواء أحمد عسيري في لندن. وأضافت أن المتجمهرين كانوا يرغبون في تعطيل الندوة، التي يشارك بها “عسيري” بحسب صحيفة عاجل.
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