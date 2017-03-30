كشف المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس إدارة بيت البترجي الطبية عن إنشاء 4 مستشفيات متخصصة سعة ( 50 ) سريرا في 4 مناطق مختلفة بالمملكة للأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود.
وأوضح بترجي وفقا لصحيفة الوئام: من واجبنا الوطني تجاه أبناء مملكتنا الحبيبة ومساهمة منا لمساعدة الفقراء غير القادرين على تحمل المصاريف العلاجية.
و أشار إلى أن تشييد تلك المشافي سوف يكون خلال الأعوام المقبلة ، ويجري الآن وضع التصاميم الهندسية لها مبينا أن تشمل على كافة مناطق المملكة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية الحديثة.
و لفت البترجي أن من واجب المواطنة والإنتماء لهذا الوطن المعطاء الذي ينعم تحت ظل القيادة الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – وسمو ولي عهده الأمين الأمير / محمد بن نايف – وولي ولي العهد الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله – وللشعب السعوي الوفي .
وأبان أن المستشفيات سوف تنشأ في ( مكة المكرمة والرياض – والدمام – وعسير ) مؤكداً بالقول: هذا واجب وطني لأهلي وإخواني في جميع مناطق المملكة..بحسب مزمز
والجدير بالذكر إنه مؤخراً تبرع بترجي بثلث ثروته لبناء 4 مستشفيات في مصر، بحسب ما كشفه رئيس مجلس قناة المحور المصرية الدكتور حسن راتب، خلال كلمته التي ألقاها في احتفالية قناة المحور بمرور 15 عاما على إنشائها.
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