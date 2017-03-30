كشفت مصادر مطلعة عن العقوبات المنتظر توقيعها على عوض خميس لاعب وسط النصر، مبينة أن اللجنة المشكلة لدراسة قضية اللاعب اقتربت من الوصول إلى النتائج النهائية وإعلان القرارات بشأنها وسيوقع على اللاعب الإيقاف من أربعة إلى ستة أشهر وغرامة 300 ألف ريال وإعادة المبالغ التي استلمها من نادي الهلال الذي وقع له قبل شهرين بعد دخوله الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي ناد، ومنع النصر عن التعاقدات لفترتين مقبلتين.
ووفقا لـ “الرياض” أكدت المصادر ذاتها أن الصورة النهائية لم تتضح إن كانت العقوبات ستشمل نادي الهلال، إذا ما كان النادي العاصمي الأزرق قد قدم للاعب مبالغ تفوق السقف الأعلى المحدد حسب لائحة الاحتراف، أما الشكوى ضد مدير أعمال اللاعب فربما تحفظ بحجة عدم وجود الأدلة الكافية- حسب زعمه.
وأوضحت المصادر أن قضية “خميس” تشبه نظيره حارس الشباب محمد العويس وربما تتدخل فيها جهات غير مركز التحكيم الرياضي واتحاد الكرة في ظل بعض الادعاءات من أكثر من طرف، وبالتالي يصعب الحسم بين يوم وليلة.
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