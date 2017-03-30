غادر الرجل المبتسم، أسمن رجل في العالم، والذي قضى 6 سنوات على فراشه دون حركة، إلى خارج منزله لإجراء عملية جراحية في المعدة.
واتبع، خوان بيدرو فرانكو، الذي بلغ وزنه 595 كلغ نظاماً غذائياً لمدة ثلاثة أشهر للتحضير للعملية الجراحية، التي من المقرر إجراؤها، في مايو المقبل.
يذكر أن فرانكو البالغ من العمر 32 عاماً، وهو من ولاية أغواسكالينتس بالمكسيك، يعاني من السمنة المفرطة مثل المكسيكي، مانويل أوريبي، الذي كان يعد الرجل الأكثر سمنة في العالم قبل وفاته في عام 2014.
وعلى فرانكو خسارة حوالي 385 باونداً في عيادة خاصة لإنقاص الوزن كي يكون وزنه مناسباً للخضوع للعملية، وقال الدكتور، خوسيه أنطونيو كاستانيدا كروز، إن فرانكو “فقد ما يقارب 30% من وزنه الأولي، لذلك فهو على استعداد للخضوع لجراحة السمنة”.