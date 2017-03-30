عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً ثنائياً ، أمس الأربعاء ، على هامش القمة العربية المنعقدة في الأردن .
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن السيسي تلقى دعوة من الملك سلمان لزيارة المملكة ورحب بها ، فيما وعد خادم الحرمين بزيارة مصر في القريب العاجل بناءً على دعوة وجهها له الرئيس المصري.
وقال علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، إن “الاجتماع تناول مختلف جوانب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أكد الزعيمان حرصهما على دعم التنسيق المشترك في ظل وحدة المصير والتحديات التي تواجه البلدين”..بحسب مزمز
وأضاف: “كما أكد الزعيمان أهمية دفع وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، بما يعكس متانة وقوة العلاقات الراسخة والقوية بين البلدين والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ”.
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