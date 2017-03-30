قضت المحكمة الجزائية بجدة بإلزام “هامور عقاري”، بدفع 40 مليون ريال لصاحب مكتب عقار اشترى له قصر سكني ولكنه تهرب من دفع باقي الأقساط المتبقية من قيمة القصر.
وقررت المحكمة، في حكم نهائي، إحضار الهامور العقاري وسجنه حتى لا يتمكن من الهرب للخارج، وإيقاف خدماته حتى يتمكن من دفع المبلغ المطلوب وبيع الأملاك التي تعود له بالمزاد العلني لتسديد المبلغ، وفقًا لـ “الوطن”.
وبحسب مصادر مطلعة، أوضح صاحب مكتب العقار أمام المحكمة بالأدلة والإثباتات أن الهامور تحايل عليه وأوهمه برغبته بشراء قصر سكني يقع بشمال المدينة.
وتابع صاحب المكتب: “دفع الهامور العقاري جزء من المبلغ في البداية، ولكن بعد إتمام عملية البيع تعمد إغلاق هاتفه والسفر إلى الخارج”.
بدورها، أكدت المحكمة أنه في حال امتناع المدين عن دفع الأموال المطالب بها ففي هذه الحالة يتم تبليغه بحسب الطرق المتاحة وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها ومنعه من السفر في حال تم العثور عليه.
واستطردت المحكمة: “كما أنه في حال وجد المبلغ المطالب به المدين فيتم حجز المبلغ وتسليمه للمدعي”.
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