نفّذ رجال الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار، أمس الأربعاء، حملة مداهمة على مستودع في الرياض، تستغله عمالة مخالفة للغش التجاري، واكتشفوا خلط “كلوركس” بالماء في خزانات، وإعادة تعبئتها وبيعها.
وضبطت الفرق التفتيشية 13 خزانًا، وقبضت على العمالة المخالفة، وتسليمهم للجهات المختصة، واستدعاء صاحب المستودع لإكمال الإِجْرَاءات النظامية بحقه..بحسب مزمز
- بعد تبرعه لمصر.. صبحي بترجي يعلن إنشاء اربع مستشفيات في السعودية كواجب وطني
- هذا ما دار بين الملك سلمان والسيسي على هامش القمة العربية المنعقدة في الأردن
- عسيري مجددًا المطالب بمعاقبة إيران: “دولة تعترف بتهريب الأسلحة للحوثيين.. وهذا دليل تورطها” -فيديو
- المملكة تستضيف القمة العربية القادمة في الرياض
- متى عليك الإفصاح عن العقار عند التسجيل في حساب المواطن ؟
- بدعوة من الملك سلمان.. السيسي في المملكة الشهر القادم
- الشورى يقر احتساب سنوات الخدمة للمعينين على بند الساعات
- إيقاف ملاحقة المخالفين خلال مهلة الـ90 يوما
- مشروع تقني لرصد مخالفات المركبات غير السعودية
- الخطوط السعودية توفر 6800 رحلة خلال الإجازة