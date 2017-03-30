تذخر الطبيعة بالكثير من المناظر الخلابة التى تجعلنا نقف عاجزين عن تصديق المشهد من جماله وروعته، ويعد “كوفاو دو كونشوس” الموجود فى البرتغال من أهم الكنوز الوطنية التى تشبه العالم السحرى والأسطورى.
ظل “شاريبديس” ذلك الوحش الشهير الذى كتب عنه الشاعر الإغريقى الشهير “هوميروس” فى ملحمة “الأوديسا”، والذى كان يبتلع السفن الكبيرة عن طريق تشكيل دوامة مجرد أسطورة لا أساس لها من الصحة، حتى تم اكتشاف ذلك المكان السالف ذكره فى البرتغال.
تلك الحفرة التى ظهرت فى منتصف “ريبيرا داس نافيس” وكأنها تمتص المياه لترسلها إلى عالم آخر، ورغم أن الأمر قد يبدو غير واقعى، إلا أن هذه الحفرة تعد جزء من نظام السد الكهرومائى، وتم بنائها عام 1955، وهى تقوم بنقل المياه من “ريبيرا داس نافيس” إلى “لاغوا كومبريدا”، وساعد نمو الطحالب هو الفوهة على إضفاء مظهر طبيعى ساحر عليها، تلك الطحالب التى يبلغ طولها حوالى 1519 متراً.
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