اشتد الحديث بين لاعب نادي النصر السابق، فهد الهريفي، ومقدم برنامج الحصاد الرياضي محمد العرفج خلال إحدى الحلقات.
جاء ذلك بعدما قدم الهريفي اعتذاره إلى إدارة قناة الكأس القطرية، على خلفية فض رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، التصريح لها عقب نهاية مباراة المنتخب السعودي بالأمس أمام المنتخب العراقي.
وأوضح الهريفي أن هذا الموقف لا يصح إطلاقاً ، وأنه كلاعب سبق له تمثيل المنتخب السعودي في المحافل الدولية يقدّم اعتذاره إلى قناة الكاس والقائمين عليها، إلا أن مقدم البرنامج محمد العرفج رفض التطرق إلى هذا الأمر؛ موضحًا أنه لا أحد يعلم تفاصيل وأسباب ما حدث، فيما أكد الهريفي أنه يعرف ملابسات الموضوع، وفقاً لصحيفة المرصد.