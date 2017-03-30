أكد اللواء أحمد عسيري، المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، أن إطلاق الميليشيات الحوثية لأربعة صواريخ باليستية في نفس الوقت على الأراضي السعودية، يعني أن إيران زوّدت الحوثيين بمنصات إضافية لإطلاق تلك الصواريخ، وهو ما لم يكن موجودًا لديهم من 6 أشهر..بحسب مزمز
وأوضح عسيري، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” أمس الثلاثاء، أن استمرار تدفق السلاح للميليشيات الحوثية عبر عدة مناطق ومنها ميناء الحديدة، يؤكد أن الميناء أصبح قاعدة لتهريب السلاح للميليشيات، في غياب تام لأي مراقبة دولية من الأمم المتحدة، ما يجعل من مسألة عودة هذا الميناء إلى سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، أمرًا مهمًا، ليكون سبيلا للإمداد بالمواد الغذائية والطبية والإنسانية للشعب اليمني، وليس الأسلحة.
وأضاف أنه لو عدنا إلى جميع عمليات التهريب التي تمت في الشرق الأوسط خلال سنتين سنجد أنها تأتي من إيران ثم إلى موانئ في القرن الأفريقي ثم تُنقل إلى مناطق الصراع سواء في أفريقيا أو اليمن، أو سوريا أو غيرها.
ودعا عسيري المجتمع الدولي إلى مواجهة السلوكيات الإيرانية بشفافية، فهناك دولة تعمل خارج المجتمع الدولي، تقوم بتهريب السلاح بشكل واضح، وتعترف بذلك على لسان كبار مسؤوليها، مطالبا بتشديد العقوبات عليها، أو اتخاذ قرار بوقف حركة السفن الإيرانية من وإلى تلك الموانئ.