فوجئ طبيب مصري يعمل بالإمارات بوقوع حادث صدم لسيارته جيب تويوتا أثناء توقفها بالقرب من مقر إقامته، وعندما شرع في الاتصال بالشرطة لإثبات الواقعة، فوجئ بورقة على زجاج السيارة كانت مفاجأة أكبر مما تصور.
وكانت الورقة التي وُضعت على زجاج السيارة، والتي ظن أنها اعتذار من مرتكب الحادث، محضرًا بالحادث به كل البيانات المطلوبة، وكان مدونا بها أن مرتكب الحادث، “سيارة دورية شرطة دبي”، ورقم السيارة، وأن السيارة المصدومة كانت متوقفة، والخطأ الكامل يقع على الشرطي سائق سيارة الدورية، ما أثار دهشته وإعجابه في نفس الوقت.
وقام الطبيب، ويُدعى محمد عبدالعزيز، بنشر الواقعة وصور السيارة ومحضر المخالفة على صفحته في فيسبوك، ولقيت تداولًا كبيرًا وإشادة من قبل أصدقاء الطبيب، بالشرطي، الذي اتضح أنه العريف عبدالله محمد، من منسوبي شرطة دبي.
ونظير ما فعله العريف كرّمته شرطة دبي اليوم (الأربعاء)، وصدر قرار بترقيته، كما سلمه اللواء عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي هدية عينية وشهادة تقدير، لأمانته وتمتعه بخصال نبيلة تركت مردودًا طيبًا عن رجال الشرطة في الإمارات وخارجها.
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