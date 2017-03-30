وجه اللاعب السابق لنادي برشلونة الإسباني والحالي نيويورك سيتي الأمريكي رسالة قوية لنادي ريال مدريد بخصوص لقب الدوري الإسباني الممتاز.
وعبر ديفيد فيا عن تمنياته بعدم فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني نهاية الموسم الحالي.
وقال فيا إنه يرغب في تتويج برشلونة أو أتلتيكو مدريد باللقب كونه سبق وأن لعب لهما، رغم اعترافه أن ريال مدريد هو الأقرب هذه المرة.
وقال فيا في تصريحات لوسائل الإعلام: “أستمتع بمتابعة مباريات الدوري الإسباني وأشعر بتوتر دائما قبل مباريات الفرق التي لعبت لها، أعتقد أنني أستمتع أكثر بالمباريات عما كنت عليه عندما كنت لاعبا هناك”.
وتابع :”ريال مدريد يملك أفضلية طفيفة على باقي المنافسين، لكن هناك فرق تطارده قادرة على إزعاجه، أتمنى أن يتمكن برشلونة أو أتلتيكو مدريد انتزاع اللقب منه في النهاية”.
ويتصدر ريال مدريد سلم الترتيب بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة، كما أنه يملك مباراة مؤجلة ضد سيلتا فيجو ستلعب ما بين الجولة 37 و38.