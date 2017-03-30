أعلن معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – استضافة المملكة القمة العربية التاسعة والعشرين في مدينة الرياض.
وقال الجبير في الجلسة الختامية للقمة العربية الـ28، بمنطقة البحر الميت في الأردن: “بِاسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يسرُّ حكومة خادم الحرمين الشريفين الموافقة على طلب الإمارات استضافة القمة العربية القادمة الـ29 في الرياض”..بحسب كل الوطن
ولم يعرف بعدُ أسباب اعتذار الإمارات عن عدم استضافة القمة المقبلة.