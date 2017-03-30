فيما بدأت أمس الحملة الوطنية الشاملة التي تنفذها المديرية العامة للجوازات، بهدف تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود في المملكة، بحسب «الوطن»، أنه لن يكون هناك حملات تفتيش أو مداهمات للمخالفين خلال مهلة الـ90 يوما، وإنما سيكون المجال مفتوحا للمخالفين للحضور من تلقاء أنفسهم لمواقع الحملات في المدن والمحافظات لتصحيح أوضاعهم، وبعد انتهاء المهلة سيتم رصد كل مخالف ميدانيا، وستطبق بحقه العقوبات النظامية.
إقبال لافت
في الرياض، شهد مقر الحملة الواقع بحي الملز وسط العاصمة إقبالا لافتا من المقيمين الذين توافدوا منذ الصباح واستقبلهم موظفو الجوازات لإنهاء إجراءاتهم، حيث تم الاستقبال حتى انتهاء الدوام الرسمي الساعة الثانية والنصف ظهرا. وتم توجيه من لم يتمكنوا من الانتهاء بعودة المراجعة في الأيام المقبلة وحتى انتهاء المهلة. وخلال تواجد «الوطن» في مقر الحملة التي تحمل شعار «وطن بلا مخالف»، رصدنا توافد المئات من الجنسين من جنسيات مختلفة، إذ تم تخصيص قسمين متجاورين أحدهما لاستقبال الرجال، والآخر لاستقبال النساء. وتحول المقران إلى خلية نحل يقوم عليها موظفون من الجوازات يقومون بإدخال معلومات المقيم، ويلتقطون له صورا شخصية، ويتم تبصيمه للتأكد من خلو سجله من أي قضايا قبل أن يغادر المقر تمهيدا لإنهاء إجراءات ترحيله في الأيام المقبلة.
تصحيح الأوضاع
والتقت «الوطن» بعدد من المقيمين الذين قالوا إنهم سيمتثلون لهذه الإجراءات، وسيقومون بتصحيح أوضاعهم حتى يتمكنوا من الترحيل بصفة نظامية، على أمل أن تتاح لهم الفرصة للعودة للمملكة بصورة نظامية، واصفين المملكة بأنها بلد خير ورزق كبيرين يحرص كل مقيم على الحصول على فرصة عمل فيها.
العقوبات بعد المهلة
أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه بعد انتهاء المهلة المحددة بـ90 يوما، سيتم إيقاف جميع سجلات المخالفين الذين استفادوا من الإعفاءات خلال المهلة، ولم يلتزموا بالمغادرة خلالها، وستطبق بحقهم جميع العقوبات المقررة نظاما، مشيرة إلى أن تأشيرة الخروج النهائي التي تصدر خلال فترة المهلة للمخالف تنتهي صلاحيتها بانتهاء المهلة المحددة، وعلى المخالف إحضار جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول صادرة من ممثلية بلد المخالف للاستفادة من المهلة الممنوحة لهم.
ودعت المديرية المخالفين إلى اغتنام هذه الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم، حاثة الجميع على التعاون لتحقيق أهداف هذه الحملة الوطنية الشاملة. وأكدت أن جميع إدارات الجوازات في المناطق والمحافظات والجهات المعنية ستعمل على تسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.