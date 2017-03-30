أكد مصدر موثوق، قرب تطبيق مشروع ربط المخالفات المرورية بين الجوازات والإدارة العامة للمرور والجمارك السعودية، وذلك بهدف تحصيل المخالفات المرورية التي ترتكبها المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية، وتسديد قيمة المخالفة قبل مغادرة الأراضي السعودية..بحسب الوطن
وكشف المصدر عن سعي الجهات المختصة إلى تطبيق المخالفات المرورية ضد كل المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية، مؤكدا قرب إطلاق المشروع التقني بعد ربط البيانات بين عدة جهات حكومية، مشيرا إلى أنه لن يتم إيقاف خدمات المخالفين أو ما شابه ذلك، بل سيتم منع المركبات المخالفة من الخروج من المملكة.
وأضاف، بأن أي مركبة خالفت في السابق وتتوافر بيانات المخالفة في أنظمة المرور، سيتم إدراجها أيضا فور بداية العمل على النظام، ومنع خروجها من المملكة لحين سداد كل الغرامات، وتطبيق كل الإجراءات المترتبة من المخالفات كحجز السائق أو المركبة، مبينا أن الهدف هو إيجاد آلية عمل موحدة لتحصيل تلك المخالفات بشكل منظم، والتعاون بين الجهات للسعي إلى الوصول للسلامة المرورية المطلوبة.