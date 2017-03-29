قتل وتشريد الشعب السوري يجب أن ينتهي والإرهاب أخطر ما يواجهنا.. بالفيديو كلمة الملك سلمان في قمة العرب

المحتوى السابق المحتوى التالي وزير التعليم: سنعمل على تدريب المعلمين والمعلمات على استخدام كافة امتيازات التقنية وعناصره