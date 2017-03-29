شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الدليل الاسترشادي لقواعد العمل الذي أصدرته أمس، على عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة الأمور التي تخص مهام عمل العمال اليومية، أو سير العمل أو للإساءة لصاحب العمل، واستبدالها بوسائل أخرى أكثر حرفية، كالمراسلات الداخلية الرسمية أو تقديم اقتراحات لصاحب العمل بطريقة مباشرة.
احترام زميلات العمل
أكدت الوزارة على احترام العمال لزميلاتهم في بيئة العمل واعتبارهن شريكات بالعمل والتعاون على إنجاز العمل بأسس من الكفاءة وتبادل الخبرات، كما ألزمت صاحب العمل على تهيئة مكان عمل مناسب للعاملات، بما في ذلك توفير المتطلبات الضرورية للقسم النسائي، وضمان عدم الاختلاط مع العمال الآخرين، إلا أنه على العاملات الالتزام بالحجاب الشرعي، ومراعاة ذلك طوال فترة الدوام.
تواصل جاد
بينت وزارة العمل في الدليل أن التواصل بين العمال والعاملات يجب أن يكون منصبا على ما تقتضيه طبيعة العمل فقط دون التطرق لأي مواضيع ثانوية أو جانبية أو شخصية لا تتعلق بالعمل، مشيرة إلى أن الأساس بالتعامل بين العمال والعاملات محكوما بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف واحترام العادات والتقاليد.
وأشارت إلى ضرورة التزام العمال بإنجاز العمل في جو خال من التمييز أو التفضيل أو مضايقات تشمل الألفاظ البذيئة أو غير المحتشمة، علما بأن بعض التجاوزات قد تستلزم الفصل والبعض الآخر يعد جريمة يعاقب عليها النظام.
وحذرت من استغلال أي معلومات تتعلق بحياة العاملين الخاصة بقصد الإساءة والإضرار بهم، وعدم نشر الشائعات أو الرسائل السلبية بين العاملين مما قد ينتج عنها إساءة أو تشويه سمعة لأي من العمال أو صاحب العمل.
الواجبات الوظيفية
فيما يتعلق بالعامل، حذرت الوزارة خروجه عما تقتضيه واجباته الوظيفية من توقير الرؤساء واحترامهم عند قيامه بالإبلاغ عن المخالفات التي تمس المسؤولين في الشركة، وألا يلجأ إليها مدفوعا برغبة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء أو الكيد لهم، أو الطعن في نزاهتهم أو التطاول عليهم، مؤكدة أنه يتوجب على العامل الإبلاغ عن أي مخالفات للأنظمة والإجراءات المرعية في المملكة والتي نمت إلى علمه سواء كانت تلك المخالفات تتعلق بالمنشأة أو تتعلق بالأمن الوطني أو غيرها..بحسب لجينيات
وأوضحت الوزارة أن هذا الدليل هو عمل استرشادي يخدم بالدرجة الأولى أطراف العلاقة العمالية الذين يشكلون نسبة كبيرة من أفراد المجتمع، ومع تزايد هذه النسبة والإقبال على القطاع الخاص والرؤى التنموية تأتي الحاجة إلى وجود دليل يهدف إلى توعية كافة الأطراف بأخلاقيات العمل ومالها من أثر إيجابي على العلاقة بين الأطراف العمالية.