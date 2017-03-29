كشفت جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، عن تطوير صاروخ باليستي جديد متوسط المدى، جرى استخدامه في قصف أهداف تابعة للجيش السعودي.
ونشرت وسائل إعلام تابعة للحوثي أن ما يسمى “القوة الصاروخية” التابعة للحوثيين وقوات المخلوع علي صالح نجحت في تطوير صاروخ من نوع “قاهر إم 2″، ليصل مداه إلى 400 كيلومتر، وبرأس حربي يزن 350 كيلو غراما، فيما تصل دقة إصابته للهدف بنسبة تتراوح بين 5 و10 أمتار..بحسب عربي 21
وأضافت أنه جرى استخدم الصاروخ الباليستي الجديد “قاهر ام-2″، بعد إخضاعه لتجارب عدة، في قصف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير، وأصاب هدفه بدقة، على حد زعمها.
ووفقا لإعلام الحوثي، فإن هذا الصاروخ جرى تحديثه من صاروخ سام2 الروسي المخصص للدفاع الجوي، وبخبرات محلية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يزيح فيها الحوثيون الستار عن صواريخ باليستية جديدة، وسط شكوك من قدرتهم على تطويرها دون الاستعانة بخبرات إيرانية، كما تشير اتهامات الحكومة الشرعية.