كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن أن عدد العمالة المؤمن عليها مع عائلاتهم المسجلين لدى المجلس 12 مليونا، وان النظام يقضي التأمين لكل عامل في القطاع الخاص مع أفراد اسرته المشمولين في النظام، وبالتالي فإن السوق كبير ويتطلب المزيد من الإجراءات لإعطاء كل ذي حق حقه. واكد رئيس قسم علاقات الشركاء بالمجلس محمد بن عبدالله الشغرود خلال ورشة عمل أقيمت امس بالغرفة التجارية بالدمام تحت عنوان (المرحلة الرابعة من وثيقة التأمين الموحدة) إلزامية كل شركة من شركات القطاع بتوحيد وثيقة التأمين لديها لافتا إلى أن من أهداف الوثيقة الموحدة هو القضاء على التأمين الوهمي..بحسب لجينيات
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