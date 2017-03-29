قام زوجان أمريكيان بعرض رضيعهما البالغ من العمر خمسة أشهر للبيع، عبر موقع إلكتروني تجاري.
وقام الزوجان (ديانا لين غرير 37 سنة وجون ديفيد كين 26 سنة) ببيع الرضيع مقابل 3 آلاف دولار.
ونبه شخصان الشرطة إلى “إعلان بيع الطفل على الموقع الإلكتروني، فتوجه ضابط شرطة متظاهرا بأنه مشتر لمقابلتهما أمام أحد الأسواق، حيث تمت المقابلة وعملية البيع”.
وقال ضابط الشرطة المتخفي بعد إتمام عملية البيع: “لقد اشتريت طفلا، هل تصدقون؟ قلبي يتصدع”.
وألقت الشرطة القبض على الزوجين، ويمثلان أمام المحكمة ويجري احتجازهما بتهمة التسبب بمخاطر لرضيعهما الذي بات تحت رعاية السلطات الرسمية.