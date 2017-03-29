تنطلق اليوم في إدارة الوافدين بجوازات المناطق والمحافظات، الحملة الوطنية الشاملة «وطن بلا مخالف»، التي تهدف إلى مساعدة الوافدين المخالفين لمغادرة البلاد من تلقاء أنفسهم وإعفائهم من الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتهم للأنظمة، وكذلك الإعفاء من الأثر النظامي لبصمة (مرحل).
وأوضح نائب مدير عام الجوازات، اللواء ضيف الله بن سطام الحويفي، أنه على الراغبين في الاستفادة من الأمر السامي الكريم خلال المهلة المحددة بـ (90) يومًا ضرورة الحصول على موعد إلكتروني مسبق عن طريق الخدمات الإلكترونية (أبشر) لتسهيل وسرعة إنهاء إجراءاتهم عدا من يحملون تأشيرات فعليهم التوجه إلى المنافذ بعد إصدارهم تذاكر سفر. وقال إن من يبادر بالمغادرة من تلقاء نفسه خلال مهلة المغادرة سيتم إعفاؤه من الآثار المترتبة على بصمة (مرحل) والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وبإمكانه العودة إلى أراضي المملكة بالطرق النظامية، مشيرًا إلى أنه للاستفادة من الأمر السامي الكريم يشترط مغادرة الوافد المخالف قبل انتهاء المهلة المحددة، وأن تكون المخالفة قبل تاريخ الإعلان عن بداية هذه المهلة 20/6/1438هـ. وأوضح اللواء الحويفي أن من كانت تأشيراتهم (حج ـ عمرة ـ زيارة ـ عبور «مرور») فعليهم التوجه مباشرة للمنافذ الرسمية للمغادرة بعد الحجز على الخطوط الناقلة وإصدار تذاكر السفر، حيث تستكمل إجراءات سفرهم من خلال المنافذ الرسمية تسهيلًا لهم، أما بقية المخالفين فعليهم مراجعة إدارات الوافدين بعد الحصول على موعد إلكتروني مسبق عن طريق الخدمات الإلكترونية (أبشر) لتسهيل وسرعة إنهاء إجراءاتهم.
إيقاف سجل من يستفيد من الإعفاء ولم يغادر
كشف نائب مدير عام الجوازات أنه بعد انتهاء المهلة المحددة بـ(90) يومًا سيتم إيقاف جميع سجلات المخالفين، الذين استفادوا من الإعفاءات خلال المهلة ولم يلتزموا بالمغادرة خلالها، وأنه ستطبق بحقهم جميع العقوبات المقررة نظامًا والرسوم والغرامات وبصمة (مرحل) المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. كما حث اللواء الحويفي جميع الوافدين المخالفين بالاستفادة من الأمر السامي الكريم حتى يتمكنوا من العودة لأراضي المملكة بعد الحصول على التأشيرات اللازمة لدخولها بصفة نظامية..بحسب مزمز