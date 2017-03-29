اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صباح أمس أربعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون في اتجاه مدينتي خميس مشيط وأبها، من دون تسجيل أضرار.
وأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في بيان بثته «وكالة الأنباء السعودية»، أن قواتها الجوية بادرت في الحال إلى استهداف مواقع الإطلاق. وأكدت أن استمرار استهداف المدن بالصواريخ أكبر دليل على استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل، خصوصاً من ميناء الحديدة..بحسب لجينيات
وفي شأن آخر، لفت مسؤول أمني يمني إلى أن قوات خاصة اعتقلت قيادياً بارزاً في تنظيم «القاعدة» أثناء غارة صباحية أمس في منطقة حضرموت جنوب شرقي اليمن. وأوضح أن قوات خاصة «دهمت منزلاً في قرية نائية حيث يختبئ أبو علي السياري وهو سعودي من أصل يمني، واعتقلت ثلاثة أشخاص وقتلت اثنين آخرين».
إلى ذلك، جاء في بيان للمكتب الإعلامي للحكومة اليمنية، أن «ما لا يقل عن 11 شخصاً قُتلوا في تفجير انتحاري وهجوم بالأسلحة النارية نفذهما أشخاص يُشتبه في أنهم من القاعدة على مجمع حكومي محلي في الجنوب». وأوضح أن «قوات الأمن تصدت لمفجر انتحاري حاول اقتحام مجمع حكومي في الحوطة، عاصمة محافظة لحج بحافلة صغيرة مفخخة، وأطلقت النار على الحافلة واشتبكت مع متشددين كانوا يرتدون بزات عسكرية هاجموا المجمع بأسلحة آلية، وأكد أن ستة من أفراد الأمن وكل المهاجمين قُتلوا وعددهم خمسة».