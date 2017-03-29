حدد مجلس الضمان الصحي التعاوني العاشر من نيسان (أبريل) المقبل موعداً لتطبيق المرحلة الرابعة لوثيقة التأمين الموحدة في شركات القطاع الخاص، ممن بلغ عدد عمالتها (1-25 عاملاً)، إذ أكد رئيس قسم علاقات الشركاء بالمجلس محمد الشغرود، خلال ورشة عمل أقيمت أمس بالغرفة بالدمام باسم: «المرحلة الرابعة من وثيقة التأمين الموحدة» إلزامية كل شركة من شركات القطاع بتوحيد وثيقة التأمين لديها، بأن تكون لدى شركة تأمين واحدة يبدأ العمل بها في وقت محدد وتنتهي في وقت محدد.
وأضاف أن من أهداف الوثيقة الموحدة القضاء على التأمين الوهمي، إذ تظهر وثائق عدة على شركات عدة في أوقات متفرقة فتسبب عملية إرباك لشركات التأمين والمستفيدين..بحسب لجينيات
وأوضح الشغرود أن برنامج الوثيقة الموحدة يتضمن منع ازدواجية الشركات في التعامل مع أكثر من شركة تأمين، مبيناً أن المجلس سيرفض كل عرض يقدم من الشركات لتأمين عمالتها لأكثر من شركة تأمين.
وقدر الشغرود عدد العمالة المؤمن عليها مع عائلاتهم المسجلين لدى المجلس بـ12 مليوناً، وبالتالي فإن السوق كبيرة وتتطلب مزيداً من الإجراءات لإعطاء كل ذي حق حقه، مشيراً إلى أن النظام يقضي بالتأمين لكل عامل في القطاع الخاص مع أفراد أسرته المشمولين بالنظام.
إلى ذلك، أكد نائب الرئيس للتسويق والمسؤولية المجتمعية في مجموعة «سدكو» القابضة عمر باناجه أن 87 في المئة من رواد الأعمال مهتمون بزيادة ثقافتهم المالية، كما أن 94 في المئة من رواد الأعمال يدركون مدى أهمية المعرفة المالية من أجل إدارة أعمالهم.
وأوضح باناجه، خلال محاضرة تعريفية ببرنامج ريالي لإدارة الشؤون المالية لرواد الأعمال، نظمتها غرفة الشرقية، ممثلة بمركز سيدات الأعمال، في المقر الرئيس مساء الإثنين الماضي، بأن 85 في المئة من رواد الأعمال ليس لديهم دراية بطريقة قراءة القوائم المالية، وهذا ما يسبب انهيار المشاريع الناشئة، إذ أكدت الإحصاءات أن 79 في المئة من الشركات الناشئة تغلق خلال أول ثلاثة أعوام من إنشائها.
وأكد باناجه أن على رواد الأعمال تعلم كيفية قراءة القوائم المالية حتى يصبح لديهم القدرة على إدارة أعمالهم، وخصوصاً الإدارة المالية التي تعد من أهم جوانب المشروع، قائلاً إن المحاسبة هي عبارة عن تسجيل جميع العمليات، وأما إدارة الشؤون المالية فهي عبارة عن تحليل تلك العمليات.
ولفت باناجه إلى أن رائد الأعمال عندما يفتتح مشروعه فإنه في حاجة إلى أن يكون على دراية بقراءة الأرقام المالية من جهات عدة، كقيمة الكلفة والمصاريف والأرباح، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من أي مشروع هو الربحية، فيجب أن تكون العوائد أكبر من الكلفة.
وقال باناجه إن برنامج «ريالي» للوعي المالي يعد أحد أهم البرامج التي أطلقتها المجموعة ضمن مبادراتها الاجتماعية، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي المالي لدى المجتمع وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة، التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية، كما يهدف إلى توعية المجتمع بمبادئ التخطيط المالي وإعداد الموازنات وغرس ثقافة الادخار والاستثمار وحسن التعامل مع القروض المالية، وتزويدهم بالأدوات التي تعينهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة تمكنهم من عيش حياة كريمة، كما نهدف من خلاله إلى الوصول إلى أكثر من مليوني مستفيد حتى 2020.
يذكر أن البرنامج ناقش عدداً من المحاور، أبرزها زيادة الوعي المالي لرواد الأعمال، وكيفية إدارة الشؤون المالية في الشركات الناشئة، ما يزيد في فرص استدامتها، وتوعية رواد الأعمال بكيفية إعداد دراسات الجدوى، وتحديد فرص التمويل، وكيفية التعامل معها، والمؤشرات والتقارير المالية.